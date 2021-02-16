Жительница Усинска купила билеты на сайте и лишилась более 80 тысяч

Как не попасть на уловки мошенников, рассказали в МВД по Коми. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию продолжают обращаться жители Коми, которые лишились денег при заказе билетов через интернет. Недавно на уловки таких аферистов попалась жительница Усинска 1955 года рождения.

Женщине необходимо было приобрести билет по маршруту «Усинск - Москва». Она вышла на один из сайтов, где предлагались соответствующие услуги. Горожанка решила воспользоваться сервисом, и, не убедившись в его подлинности, прошла по ссылке для оплаты.

Она указала требуемые реквизиты банковской карты и получила в смс-сообщении пароль для подтверждения операции по переводу 15 000 рублей. Введя цифры в окошке, женщина увидела странное сообщение: «Оплата не прошла». Тогда она повторила комбинацию, после чего с ее карты автоматически стали списываться средства. Всего на неустановленный банковский счет ушло 80 633 рубля.

Лишившись крупной суммы и не получив подтверждений о бронировании билета, потерпевшая обратилась в ОМВД России по Усинску. По ст. 158.3 УК РФ (кража с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные действия, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

МВД по Республике Коми просит граждан быть предельно внимательными при заказе билетов через интернет. Перед оплатой стоит убедиться в подлинности того или иного сайта. Важно помнить, что мошенники дублируют электронные ресурсы известных перевозчиков и компаний-продавцов, а порой просто создают фальшивые онлайн-сервисы. Так что в идеале необходимо приобретать билеты через проверенные сайты или непосредственно кассы специализированных компаний.

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