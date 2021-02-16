В Коми подросток украл более 130 тысяч рублей и испинал машину

В ходе расследования фигурант признал вину и раскаялся Фото: Архив "КП"

Молодого жителя Койгородского района Коми осудили за кражу и хулиганство. Подросток был замечен в нескольких преступных эпизодах, о которых он рассказал следователям.

Так, прошлой весной 15-летний юноша украл у своего односельчанина 135 тысяч рублей с банковского счета. Он перевел с помощью мобильного приложения средства на свою карту. Потратил парень все деньги, как ему вздумалось.

Второй эпизод произошел уже летом 2020 года. В пьяном подростке взыграло чувство разрушения, и он выместил свою злость на стоящей рядом машине. Он ударил Wolksvagеn Polo по задней двери и сильно повредил салон. Ущерб позже оценят в 15 тысяч рублей.

Осужденный свою вину полностью признал, а его мама возместила ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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