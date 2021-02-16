В Сыктывкаре и Эжве пройдет акция по сбору вторсырья

Фото: Дарья ЮДИНА

В Сыктывкаре и Эжве 27 февраля пройдет акция по сбору вторсырья. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Так, в Эжве акция состоится в двух местах. С 9:00 до 9:30 она пройдет на стоянке около ДКБ с улицы Космонавтов, а с 10:15 до 10:45 – на стоянке возле «Гостиного двора». В Дырносе с 10:00 до 14:00 будет открыт склад в доме №114/2, а также будет работать экотакси. В Нижнем Чове сдать вторсырье можно будет на стоянке возле улицы Магистральная, 11.

В рамках акции можно сдать пластик с маркировками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,пенопласт, подложки, тетрапак, бумагу, картон, металлические банки, стекло, одежду, обувь, постельное белье, полотенца, ткань, шторы, скатерти. Организаторы отметили, что не нужно нести мелкие предметы: карточки, бритвы, щётки, игрушки, ручки и т.п.

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