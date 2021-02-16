В Сыктывкаре оштрафовали жилфонд за неочищенный от снега двор

Штраф составит 10 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на 10 тысяч рублей оштрафовали руководителя жилищного фонда, который вовремя не убрал снег со двора. Такое решение было вынесено в ходе очередного заседания муниципальной административной комиссии. На нем также было рассмотрено еще одно аналогичное дело.

- Руководитель одной из столичных обслуживающих жилфонд организаций заплатит штраф за неочищенный от снега двор. Второй руководитель компании понесет ответственность в виде предупреждения, - подвели итог заседания члены комиссии.

Напомним, суммы штрафов за данное административное нарушение составляют: на должностных лиц – от десяти тысяч рублей, на юридических – от ста тысяч рублей.

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