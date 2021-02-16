В Коми 14-летний подросток притворялся проституткой, чтобы красть деньги

Денежные средства он похищал под предлогами страховки, выезда, оказания эскорт-услуг Фото: архив "КП"

Полицейские Сыктывкара задержали 14-летнего подростка, который обманом похищал деньги у взрослых мужчин. Юноша придумал новую мошенническую схему для «развода» людей. Заявление на мальчика пришел подавать житель Архангельской области, гостивший в столице Коми. Он лишился 8,2 тысяч рублей, думая, что ему окажут услуги интимного характера.

Оперативные сотрудники установили, что злоумышленник находится на территории Пензы, где и задержали машину с предполагаемым фигурантом дела. В автомобиле находились четверо граждан. Сотрудники уголовного розыска произвели осмотр транспортного средства, изъяли банковские карты и мобильные телефоны, при помощи которых совершено преступление. При последующей беседе с 14-летним несовершеннолетним, установлена его причастность к совершению преступления. Он дал признательные показания и пояснил, что совершал противоправные деяния один.

- Чтобы мы поверили, он показал, как изменял голос. Представлялся сначала женщиной, потом мужчиной, то есть наглядно продемонстрировал, как озвучивал роли. Денежные средства он похищал под предлогами страховки, выезда, оказания эскорт-услуг, - сообщили оперативники.

В присутствии родителей и социального педагога несовершеннолетний был допрошен. Поскольку ему 14 лет, а уголовная ответственность по статье 159 УК РФ наступает с 16 лет, в настоящее время решается вопрос о прекращении дела. Ущерб, причиненный потерпевшему в сумме 8200 рублей, родители возместили.

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