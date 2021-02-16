В Эжве водитель Шевроле не уступил дорогу Мицубиси

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

15 февраля около 15:35 двигаясь по проспекту Бумажников в Эжве водитель а/м Шевроле, на нерегулируемом перекрестке Бумажников - Калинина, выполняя маневр левого поворота на Калинина, не уступил дорогу. В результате чего совершил столкновение с а/м Мицубиси.

В результате ДТП пострадал пассажир а/м Шевроле – женщина 1950 г.р. Получила травмы различной степени тяжести.

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