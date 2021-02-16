В Коми 21-летний парень убил родного дядю кулаком в голову

Несчастный скончался на больничной койке Фото: Архив "КП"

В Удорском районе разыгралась семейная драма, унесшая жизнь местного жителя. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры РК, 21-летний парень убил своего родного дядю мощным ударов кулаком в голову.

- Между племянником и его родным дядей, находившимися в гостях, возникла ссора. Для выяснения отношений подвыпившие мужчины вышли на лестничную площадку, где племянник ударил дядю кулаком по голову. От полученного удара потерпевший через непродолжительное время скончался, - рассказали в ведомстве.

Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении. Суд отправил парня на 6,5 лет в колонию строго режима.

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