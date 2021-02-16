Житель Коми угрожал следовательнице избить ее

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В Воркуте 41-летний местный житель обвиняется в угрозе применить насилие в отношении сотрудницы Следкома. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, воркутинец являлся обвиняемым по уголовному делу, в связи с чем 25 ноября 2020 года был вызван в следственный отдел. Во время допроса мужчина вел себя неадекватно: он мешал работать следовательнице, а затем и вовсе замахнулся на нее рукой. Этот жест был ею воспринят в качестве реальной угрозы применения насилия.

- Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Воркутинский городской суд, - подытожили в ведомстве.

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