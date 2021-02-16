Улицу Советскую в Сыктывкаре перекроют до 5 марта

В связи с заменой водопроводных и канализационных сетей движение транспорта по улице Советской в Сыктывкаре будет ограничено до 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Планируется, что работы начнутся в среду, 17 февраля, однако из-за непогоды сроки могут скорректировать. Ожидается, что до 5 марта движение транспорта будет ограничено по всей ширине проезжей части на участке от дома №2 до дома №6. В последующем ремонт продолжится по улице Горького.

На этом участке расположены стальные и чугунные водопроводные сети 1962 года постройки диаметром 150 мм и канализационные сети 1959 года постройки диаметром 300-600 мм, выполненные из железобетона. Ветхие сети заменят на долговечные трубопроводы из полиэтилена с применением новейшего оборудования.

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