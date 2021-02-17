Аферисты шантажом и угрозами выманили все накопления у сыктывкарки

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К полицейским Сыктывкара за помощью обратилась местная жительница 1949 года рождения. Мошенники украли у нее 880 тысяч рублей.

Она рассказала, что ей позвонила девушка и, представившись работником банка, сообщила о проблеме с картой. Звонок, поступивший в первый день, пенсионерка проигнорировала, попросила ей не звонить, и сказала, что она сообщит об обмане в полицию. На следующий день череда назойливых звонков продолжилась. Та же сотрудница банка строго предупредила потерпевшую, что ей придется иметь беседу со следователем.

Сразу раздался телефонный гудок. Мужчина, который представился следователем Главного управления, пристыдил потерпевшую. «Ваше поведение недопустимо, так делать нельзя, вы срываете нам спецоперацию», - пояснил собеседник по телефону. «В банковской сфере выявлены преступники. Настойчиво советую вам выполнять все требования работников банка, которые вам звонят. Иначе вы станете фигуранткой уголовного дела», - добавил он.

Напуганная и взволнованная пенсионерка в трех разных филиалах обналичила деньги в сумме 880 тысяч рублей и, следуя указаниям девушки из банка, перечислила их на так называемые «временные» счета. «Мы подготовим документы, и уже в понедельник вам доставят новую банковскую карту на ваше имя. Все деньги уже будут там», - пояснила девушка.

На протяжении вечера следователь-мужчина звонил и предупреждал, что скоро приедет для взятия показаний непосредственно по месту проживания. Когда в условленное время никто так и не приехал, доверчивая сыктывкарка сама поехала в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело (мошенничество). Ведется расследование, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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