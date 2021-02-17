В Коми выплату на детей от 3 до 7 лет получили около 20 тысяч семей

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В 2020 году в Коми выплату на детей от трех до семи лет получили около 20 тысяч семей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда, занятости и социальной зашиты.

Размер этой меры соцподдержки равен половине средней величины прожиточного минимума на ребенка за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. В Коми во втором квартале 2019 года эта величина составляла 13 691 рублей. Таким образом, размер выплаты составляет 6 845 рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно.

Согласно нормам действующего законодательства, в таком размере выплата будет предоставляться получателям до истечения 12 месяцев со дня обращения за этой мерой поддержки, - отметили в Минтруде.

В прошлом году эта выплата была назначена 19 744 жителям республики на 24 123 ребенка. На эти цели потратили около 1,739 миллиарда рублей. В Минтруде также напомнили, что величина прожиточного минимума на ребенка за второй квартал года 2020 года увеличилась и составила 14 492 рубля.

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