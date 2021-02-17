В Коми заключенный ударил сотрудника колонии арматурой в голову

Вынесен приговор осужденному из ухтинской колонии Фото: архив "КП"

В Ухтинской колонии было совершено нападение на сотрудника тюрьмы. Известно, что работника ударил железной арматурой по голове один из осужденных.

Следствие установило, что инцидент произошел минувшим летом ранним утром. Мужчина, отбывающий наказание в тюрьме, заранее приготовил свое оружие для нападения - фрагмент металлической арматуры. Уличив удачный момент, он ударил палкой сотрудника по голове. К счастью, травма оказалась несерьезной и вред здоровью был нанесен минимальный.

- В результате нападения потерпевшему причинены физическая боль и телесные повреждения, которые квалифицированы как не причинившие вред здоровью, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что вину в содеянном осужденный не признал. Суд с учетом ранее неотбытого срока назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Примечательно, что на момент нападения осужденному оставалось провести в местах лишения свободы 3 года 9 месяцев.

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