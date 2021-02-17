Расстроенный житель Коми угнал автомобиль своего друга

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Житель Печоры может отправиться в тюрьму из-за своего импульсивного характера. Мужчина обвиняется в угоне автомобиля и краже сотового телефона. О подробностях уголовного дела рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Так, в ведомстве сообщили, что минувшей осенью мужчина выпивал в компании своих друзей вместе с женой. В какой-то момент он захотел забрать своих детей у бабушки, которая отказывалась их отдавать. Будучи пьяным и расстроенным, мужчина принял решение: написать заявление на женщину.

- Об этом он оповестил своего приятеля, не уточнив при этом, что ехать он собрался на его автомобиле. Доехав до отдела полиции, мужчина в торговой точке неподалеку купил пиво, выпил его и после этого зашел в дежурную часть, где устроил скандал. Дебошира задержали, а при проверке выяснилось, что владелец автомобиля успел обратиться с заявлением о его угоне, - рассказали в прокуратуре.

Также в ходе расследования дела установлено, что мужчина причастен к краже мобильного телефона знакомой своей супруги.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Печорский городской суд.

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