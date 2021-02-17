В Ухте пять человек судили за серию поджогов

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Ухтинский городской суд признал пятерых местных жителей в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Ухтинец, одержимый идеей мести предпринимателям – свидетелям обвинения, которые дали в отношении него изобличающие показания по другому уголовному делу, уговорил своих четверых знакомых совершить поджоги принадлежащего коммерсантам.

В декабре 2017 года по его указанию сообщники попытались поджечь здание в Сосногорске. Ухтинец разработал план действий, согласно которому необходимо было разбить окно в здании и установить на подоконнике емкости с горючими материалами и осуществить их поджог. Довести свой умысел поджигателям не удалось, поскольку горючее вещество самопроизвольно погасло.

В марте 2018 года был подожжен автомобиль Ореl Astra, принадлежавший женщине-предпринимателю, в августе этого же года от огня пострадал Lexus другой предпринимательницы, а в августе 2019 года двое сообщников сожгли автомобиль Volkswagen Роlо третьего предпринимателя.

Кроме того, ухтинец планировал совершить еще одно тяжкое преступление. По его указанию один из сообщников должен был выколоть глаза дочери еще одной предпринимательницы или облить ей лицо кислотой. Однако мужчина, получивший 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения, отказался от реализации этого плана. Впоследствии он заключил с прокурором Ухты досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Суд приговорил ухтинца к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, двум его сообщникам дали 4 года 4 месяца и 5 лет в исправительных колониях общего режима, еще один сообщник приговорен к условному лишению свободы. Кроме того, один из фигурантов с учетом уже имевшегося у него приговора лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

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