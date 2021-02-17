Жители Коми почти в 1,5 раза чаще стали брать ипотеку

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В Коми жители республики все чаще берут ипотеку на покупку квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка региона. Согласно данным, в 2020 году объем ипотечных жилищных кредитов составил 13 тысяч на сумму 27,7 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем было годом ранее.

Одной из причин повышенного спроса, по словам экспертов, стала возможность получить ипотеку по льготной ставке.

- Средневзвешенная рублевая процентная ставка по ипотеке в декабре 2020 года в Республике Коми составляла 7,5% годовых, что на 1,4 процентных пункта ниже, чем год назад, - рассказали в НБ Коми.

Вместе с тем, увеличилась и задолженность по ипотечным кредитам. Она выросла на 13,6%, и на 1 января 2021 года составила 65,7 млрд рублей.

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