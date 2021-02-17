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В Сысольском районе водитель ВАЗа спровоцировал аварию, выехав на встречку

Известно состояние пострадавших
Александра САВИНОВААлександра САВИНОВА
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Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

По информации УГИБДД МВД по Коми, 16 февраля около 10:34 в Сысольском района произошло ДТП с потерпевшими.

Так, водитель а/м ВАЗ, двигаясь по трассе Чебоксары – Сыктывкар, выполняя маневр обгона, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с а/м ВАЗ 21074. В результате ДТП пострадали оба водителя. Виновник ДТП – мужчина 1967 г.р., потерпевший – мужчина 1989 г.р. Оба получили травмы различной степени тяжести.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

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