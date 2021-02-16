В столице Коми водитель Мицубиси не уступил дорогу и спровоцировал аварию

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

По информации УГИБДД МВД по Коми, 15 февраля около 19:25 произошло ещё одно ДТП с потерпевшими.

Так, водитель а/м Мицубиси двигаясь по второстепенной дороге ул. Колхозной на нерегулируемом перекрестке ул. Колхозная - ул. Пермская, выполняя маневр левого поворота на ул. Пермская, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с а/м Лада.

В результате ДТП пострадали водитель а/м Лада – мужчина 1995 г.р., он получил травмы различной степени тяжести, и пассажир а/м Лада – женщина 2000 г.р., получила травмы различной степени тяжести.

Напомним, 15 февраля произошло три аварии в пгт. Краснозатонский: две из которых случились практически в одно время на расстоянии 200 метров друг от друга и ещё одна - в обед.

Также произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса.

Ещё одно ДТП было зарегистрировано в Эжве, в результате которого пострадала женщина 1950 года рождения.

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