«Зарубили топором»: пропавшего в Коми мужчину нашли мертвым

Мужчина нанес потерпевшему топором не менее 17 ударов по голове Фото: Архив "КП"

Поиски пропавшего в конце января 36-летнего жителя Княжпогостского района завершились трагедией. Мужчина был найден мертвым с признаками насильственной смерти. Подробности жестокого убийства рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Оказалось, что мужчина приехал в злополучный день в Усинск с целью покупки машины. На руках у него было чуть больше полмиллиона рублей. Он договорился о встрече со своими знакомым, который и продавал автомобиль. После этой встречи его больше никто не видел. Обеспокоенная мать пропавшего сразу же обратилась в полицию с заявлением.

Сотрудники полиции сразу же допросили продавца авто. Он сознался, что убил знакомого, а деньги забрал с собой. Он также рассказал во всех подробностях, как лишил жизни потерпевшего.

- Мужчины поехали на автомашине в район Верхнеколвинского месторождения. В ходе спора относительно стоимости автомобиля злоумышленник нанес потерпевшему топором не менее 17 ударов по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия. После содеянного обвиняемый закопал тело в снегу и скрылся, похитив денежные средства и имущество потерпевшего, - рассказали в СК по РК.

За жестокое убийство и грабеж мужчина получил 14 лет строго режима. Он также будет обязан выплатить 2,5 млн рублей компенсации пострадавшей стороне.

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