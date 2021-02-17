В Усинске до конца февраля будут ловить бездомных собак

Фото: архив КП

С 17 февраля по 28 февраля включительно в Усинске будут отлавливать бездомных собак. Об этом сообщает служба по отлову и защите животных «Белый свет».

Так, в пгт Парма собак будут отлавливать в районе пожарной части. В самом Усинске эта работа будет проводиться по 15 адресам. Собак планируют на территории школ №1, №4, №5, детских садов №24 и №10, железнодорожного вокзала, вблизи ЦДОД, магазинов «Арена», «Строитель», «Пешеход». Кроме того, специалисты будут выезжать в район жилых домов по улице Воркукутинской, 21, Комсомольской, 16/1 и 22, а также Строителей, 3.

– Все отловленные животные доставляются в приют для бродячих животных, расположенный с правой стороны автодороги Усинск-Парма – самый первый поворот на право (если ехать в сторону Пармы из города) сразу после развилки Усинск-Аэропорт-Парма. Фото всех отловленных животных размещаем на данной странице согласно ФЗ «Об ответственном обращении с животными», – говорится в сообщении.

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Стало известно, где его хотят разместить (подробнее)