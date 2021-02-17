Жителей Сыктывкара предупредили о популярном способе мошенничества

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В Сыктывкаре участились случаи мошенничества через интернет. О самом популярном способе вымогательства рассказали в пресс-службе МВД. Так, пользователей соцсетей обманывают, притворяясь их знакомыми, которые просят дать денег взаймы.

Сыктывкарке, 1984 года рождения, в «ВКонтакте» пришло сообщение от родственницы с просьбой одолжить ей 16 тысяч рублей. Потерпевшая поддерживала с ней теплые отношения и, переговорив с мужем, сразу перечислила деньги по указанному счету. Звонить и уточнять необходимость перевода жительница столицы не сочла нужным.

Через час стало известно, что страничка родственницы взломана, и от ее имени писали интернет-аферисты.

С аналогичной историей обратилась в полицию другая потерпевшая, 1991 года рождения, студентка вуза, проживающая в Эжвинском районе. Около месяца назад девушка сдружилась с сокурсницей. Получив «ВКонтакте» от нее сообщение с просьбой занять ей 10 тысяч рублей, она не стала звонить приятельнице и уточнять информацией, а сразу пошла в банк и положила на счет мошенников всю сумму. Через два часа сокурсница перезвонила и сообщила, что ее страница взломана.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

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