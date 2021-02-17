В Сосногорской ЦРБ появилось новое реанимационное оборудование

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Для Сосногорской центральной районной больницы закуплено реанимационное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

В больнице уже введены в действие два новых переносных монитора для отделения реанимации. Аппараты предназначены для наблюдения за состоянием тяжелобольных пациентов. Это оборудование позволяет своевременно реагировать на изменения в состоянии больных. Теперь все реанимационные койки оснащены мониторами.

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