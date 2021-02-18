Старт гонки «Лыжня России» в Сыктывкаре перенесли из-за морозов

Фото: мэрия Сыктывкара

Всероссийская гонка «Лыжня России» в Сыктывкаре перенесена на 28 февраля. Но дату могут еще раз скорректировать, если в столице Коми сохранится морозная погода, сообщает пресс-служба администрации.

Когда морозы спадут, спортсменов примут четыре точки. Спортивный забег в этом году состоится в Эжве на территории лыжной базы «Веждино» (ул. Островского, 50). Больше всего участников ждут на лыжной базе «Спортивная» за ж/д вокзалом. Также подготовлены лыжная трасса в поселке Краснозатонский и освещенная лыжня возле школы № 15 в поселке Верхняя Максаковка.

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, лыжники будут стартовать сразу, не дожидаясь массового начала гонки.

«В этом году мы вынуждены сменить формат праздника и отказаться от массовых стартов. Тем не менее, приглашаю всех горожан присоединиться к «Лыжне России», соблюдая необходимые меры предосторожности. Ведь, как известно, сыктывкарец – значит лыжник!» – обратилась к жителям города глава Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Участники праздника получат подарки от организаторов. Во время мероприятия будет работать ведущий и организовано музыкальное сопровождение. Безопасность обеспечат бригады спасателей, медиков и представители органов правопорядка.

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