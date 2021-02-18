Трое жителей Коми подарили лжеброкерам миллион

Фото: архив КП

Два жителя Сыктывкара и ухтинец решили попытать удачу на биржах, но оказались в руках мошенников.

Житель Сыктывкара 1962 года рождения решил заработать через ставки на виртуальных биржах. Нескольких дней мужчина вкладывал свои накопления в ресурс, который ему подсказали неизвестные «добрые» люди. Он потерял более 450 000 рублей. И ни копейки прибыли не увидел.

Пенсионер из Ухты решил стать брокером. На одном из сайтов виртуальные собеседники пообещали научить его всем премудростям и убедили для начала вложить как можно больше инвестиций, тогда они начнут быстрее расти. Мужчина 1960 года рождения перевел 255 000 рублей, на его «Киви-кошелек» вернулись лишь 11 тысяч. После чего «помощники» перестали выходить на связь.

Сыктывкарка 1987 года рождения тоже пошла на риск, поверив, что с ней по интернету общаются настоящие брокеры. Она перечислила четырьмя траншами неизвестным 327 000 рублей, после чего не дождалась прибыли, а дозвониться до «консультантов» не смогла.

Все потерпевшие обратились в полицию. По всем указанным фактам следователями возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ведутся следственно-оперативные действия, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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