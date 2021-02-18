Мастера Коми представят свое творчество в Карелии

Фото: пресс-служба Министерства культуры Коми

В Петрозаводске 2 марта откроется выставка «Дерево дружбы финно-угорских ремесел», на которой будут представлены изделия мастеров из Карелии, Коми, Марий Эл, Удмуртии, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Коми.

Для участия в карельском проекте передали более 100 изделий мастеров из Сыктывкара, Корткеросского, Сысольского, Сыктывдинского и Прилузского районов. В основном, это работы членов Союза мастеров Коми, Дома народных ремесел «Зарань» и Музея истории и культуры Сысольского района.

Работы мастеров Коми выполнены в разных техниках и направлениях: резьба и роспись по дереву, плетение из бересты и корня, керамика, ткачество, изделия из кожи, меха, кости и другое. К примеру, Музей истории и культуры Сысольского района представит карельскому зрителю традиционные костюмы сысольских коми, рушники, пояса, паголенки, народные куклы; Центр народного творчества и повышения квалификации-изделия, составляющие «золотой фонд» учреждения.

Посетители выставки увидят также работы ямальских косторезов, удмуртское ткачество и изделия из соломы, традиционную орнаментальную вышивку ханты и манси, искусство берестоплетения и уникальную вышивку по сетке «поймитту» карельских мастеров. Выставка «Дерево дружбы финно-угорских ремесел» пройдет в рамках проекта «Малая родина – родник души человека», посвященного финно-угорскому наследию России.

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