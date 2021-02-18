Спортсмены из Коми отправятся на чемпионат мира по лыжным гонкам

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Спортсмены из Коми Илья Семиков и Юлия Ступак отправятся на чемпионат мира по лыжным гонкам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Федерация лыжных гонок России огласила мужской и женский состав спортсменов, которые представят страну на Чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования пройдут с 25 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе. В Германию отправятся 12 женщин и 12 мужчин. В их числе и два представителя Республики Коми. Это Юлия Ступак и Илья Семиков.

На протяжении этого сезона наши лыжники показывали хорошие результаты. Юлия Ступак и вовсе не один раз была на пьедестале в гонках на этапах Кубка мира. Мы очень надеемся, что в Оберстдорфе представители Коми вновь блеснут на лыжне. Вся республика будет переживать за своих земляков. Желаю удачи Илье и Юлии! – отметил министр физической культуры и спорта Коми Виталий Савилов.

Всего на турнире разыграют 24 комплекта наград, 12 из которых – в лыжных гонках.

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