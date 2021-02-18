В Коми ожидается аномально холодная погода

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В Коми в ближайшие дни потепления не будет. Согласно данным регионального МЧС, в республике сохранится аномально холодная погода. Столбик термометра в некоторых районах Коми опустится аж до – 44 градусов.
В целом, в регионе синоптики обещают температуру до – 35 градусов. Из осадков метеорологи прогнозируют небольшой снег.
Жителей Коми просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности в такую погоду.
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