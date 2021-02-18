ПФ рассказал, кто в Коми может стать правопреемником пенсионных накоплений умерших родственников

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В отделении Пенсионного фонда по Коми рассказал, кто может стать правопреемником пенсионных накоплений умерших родственников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам в случае, если гражданин умер до назначения ему накопительной пенсии либо до получения единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. Исключение составляют случаи, когда накопления сформированы в рамках программы государственного софинансирования пенсий. Такие средства выплачиваются независимо от факта назначения пенсии.
Правопреемниками умершего являются лица, указанные в его заявлении о распределении средств пенсионных накоплений. При отсутствии заявления это близкие родственники (правопреемник первой и второй очереди). К правопреемникам первой очереди относятся супруги, дети и родители. Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Заявление о выплате средств можно подать в течение шести месяцев со дня смерти гражданина. Пропущенный срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке. Пенсионные накопления имеют граждане 1967 года рождения и моложе, а также участники Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2020 году в Коми 600 правопреемников получили пенсионные накопления умерших родственников на общую сумму 31,8 миллиона рублей. Максимальный размер выплаты составил 612,8 тысяч рублей.
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