Еще в одном городе Коми ввели особый противопожарный режим

Сотрудники МЧС России напоминают: пожар легче предупредить, чем потушить Фото: Архив "КП"

В Ухте ввели особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Причиной такого решения стали участившиеся случаи возгорания жилых домов и построек.

- В соответствии с постановлением муниципального образования на время действия данного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности, - говорится в сообщении.

В этот период будет усилена профилактическая работа по предотвращению пожаров, а также увеличены количество рейдов спецработников.

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