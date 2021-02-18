Еще в одном городе Коми ввели особый противопожарный режим

Сотрудники МЧС России напоминают: пожар легче предупредить, чем потушить
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В Ухте ввели особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Причиной такого решения стали участившиеся случаи возгорания жилых домов и построек.
- В соответствии с постановлением муниципального образования на время действия данного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности, - говорится в сообщении.
В этот период будет усилена профилактическая работа по предотвращению пожаров, а также увеличены количество рейдов спецработников.
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