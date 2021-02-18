В Корткеросском районе сгорел частный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 16 февраля, в Корткеросском районе горел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 22:43 в селе Мордино. На улице Центральной загорелся частный дом. Через шесть минут на место прибыли пожарные. К тому времени дом был полностью охвачен огнем. Пожар удалось потушить в 03:04. Пламя уничтожило дом площадью 120 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печи.

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