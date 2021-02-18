В Коми стартует кампания по вакцинации от энцефалита

Профилактика клещевого энцефалита: время начать вакцинацию Фото: Архив "КП"

В Коми начинается вакцинация от клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В ведомстве поделились ближайшими планами: скольким людям сделают прививку, в каких случаях их стоит делать и сколько доз вакцины есть в республике.

Отвечая на первый вопрос, в министерстве рассказали, что в 2021 году планируется привить против клещевого энцефалита более 32,5 тысяч человек, 13,7 тысяч из них – дети.

- Наибольшее количество случаев присасывания клещей отмечается в Прилузском, Сысольском, Койгородском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Корткеросском районах, в Сыктывкаре. Эти территории определены как эндемичные. Здесь вакцинация против клещевого энцефалита проводится бесплатно. В конце 2020 года необходимые иммунологические препараты поступили в городские и районные больницы указанных территорий, - поделились данными в Минздраве.

Отметим, что прививки можно делать в государственных поликлиниках медицинских организаций, а также в негосударственных медицинских центрах.

Важно, если в ваших планах поездка в лес или на пикник, то лучше заранее подумать о безопасности. Если вы намерены сделать прививку, то завершить вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

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