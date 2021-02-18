Ухтинца будут судить за то, что он убил своего знакомого

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте ранее судимого 47-летнего местного жителя обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В июле 2020 года к правоохранителям обратилась местная жительница, заявившая об исчезновении соседа. Выяснилось, что в квартире пропавшего в течение последнего времени проживал его знакомый. Психофизиологическое исследование с применением полиграфа показало, что тот может быть причастен к убийству. Мужчина написал явку с повинной и рассказал, где находится тело потерпевшего.

В середине июля между фигурантом и потерпевшим, которые были пьяны, в безлюдном месте на окраине города произошел конфликт. Обвиняемый не менее девяти раз ударил потерпевшего ножом в область груди. После этого злоумышленник сбросил тело в овраг и скрылся с места преступления. Потерпевший скончался от массивной кровопотери.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собрана доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

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