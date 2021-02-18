Воркутинец лишился 50 тысяч, когда пытался продать квартиру

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Воркуты 1959 года рождения потерял 50 тысяч рублей при продаже квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Пенсионер рассказал, что разместил объявление на сайте «Авито.ру». В скором времени с ним связались женщина и мужчина и сообщили, что находятся за пределами города, но их организация хочет приобрести квартиру для проживания своих сотрудников. Чтобы жилье не было продано другому покупателю, они хотят внести аванс. Для этого нужно все операции по покупке провести через бухгалтерию их предприятия.

Воркутинца попросили перевести на счет 50 тысяч рублей, пообещав вернуть их и плюс 50 тысяч рублей в качестве предоплаты от организации. Когда звонившие перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и немедленно обратился в полицию.

О подобных преступлениях потерпевший был информирован участковым уполомоченным полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

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