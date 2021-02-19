Администрацию Сыктывкара осудили за игру в пейнтбол

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Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Сыктывкара по поводу бездействия: на земельном участке были незаконно размещены конструкции для игры в пейнтбол. Пострадали 147 сосен – в них вбили сотни гвоздей, саморезов и шурупов.
По сути и по закону помимо повреждения зеленых насаждений образовалась несанкционированная свалка отходов. Обязанность по ликвидации несанкционированной свалки и удалению гвоздей и шурупов из зеленых насаждений лежит на мэрии.
Что прокуратура и доказала в суде. До 31 августа 2022 года администрация Сыктывкара обязана удалить металл из деревьев и отправить его на свалку, сообщает Сыктывкарский городской суд.
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