Коми просит у Москвы деньги на похороны

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

На заседании Госсовета Коми 18 февраля депутаты поддержали ряд обращений к Федеральному Собранию и Правительству РФ. В том числе – просят увеличить размер пособия на погребение.

Согласно федеральному законодательству, если погребение осуществлялось за счет средств близких родственников или законного представителя умершего, им выплачивается социальное пособие.

Размер пособия, а также размер стоимости услуг, возмещаемый похоронной службе, в 2021 году составляют 6 424,98 рубля. В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот размер определяют с применением районного коэффициента. Так, на территории Коми размеры социального пособия и суммы возмещения стоимости услуг по погребению составляют от 7 709,98 рубля до 10 279,97 рубля.

В то же время авторы обращения подчеркивают, что средняя стоимость услуг по погребению в республике в 2020 году составила около 50 000 рублей. Таким образом, компенсируется всего около 20 процентов от реальных расходов на услуги по погребению, сообщает пресс-служба Госсовета Коми.

«Эти выплаты, за некоторым исключением, производятся за счет средств бюджетов субъектов. Соответственно, увеличение размера пособия приведет к увеличению нагрузки на региональные бюджеты. Поэтому необходимо также рассмотреть возможность возмещения этих расходов из федеральной казны», - отметила председателя Комитета по социальной политике Надежды Дорофеевой Надежда Дорофеева.

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