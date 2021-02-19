Глава Республики Коми встретился с руководителем «Ростелекома» на Северо-Западе

«Ростелеком» в Республике Коми реализует проект «Безопасный город», включающий в себя уличное видеонаблюдение, комплекс фиксации нарушений ПДД и модернизированные точки оповещения населения.

18 февраля глава Республики Коми Владимир Уйба провел рабочую встречу с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым. Обсуждались актуальные вопросы по цифровизации региона, дальнейшие планы развития сферы информационных технологий и телеком-инфраструктуры в республике.

«Ростелеком» в Республике Коми реализует проект «Безопасный город», включающий в себя уличное видеонаблюдение, комплекс фиксации нарушений ПДД и модернизированные точки оповещения населения.

Компания выполняет в регионе задачи по развитию цифровой экономики. В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) на территории региона установлено 107 точек бесплатного коллективного доступа в интернет, в течение 2020 года жители республики скачали и передали через них свыше 192 терабайт трафика. За 2019 – 2020 гг. к интернету подключено 393 социально-значимых объекта, еще 283 объекта планируется подключить в 2021 году. Компания ежегодно выполняет комплекс работ по организации видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ и единых дней голосования, а также предоставляет телекоммуникационные услуги избирательным комиссиям.

«Ростелеком» организовал пропуск трафика на номера экстренной помощи 112 и 122. Будучи оператором универсальных услуг связи, «Ростелеком» установил и обслуживает 757 таксофонов на территории региона.

Владимир Уйба: «Я очень много езжу по республике, бываю в удалённых и труднодоступных населённых пунктах, общаюсь с людьми. Во время наших встреч жители сельских территорий чаще всего жалуются на доступность медицинской помощи, отсутствие или состояние дорог, и на третьем месте – связь. Поэтому сегодня один из приоритетов работы правительства Коми – это обеспечение максимально доступной связью всех жителей республики. Важно, что в этой работе активное участие принимает компания "Ростелеком"»

Александр Логинов: «Мы понимаем, что крайне важно создавать качественную инфраструктуру связи в северных регионах, в том числе и для населенных пунктов арктической зоны, поскольку это повышает их привлекательность для проживания, туризма, предпринимательской деятельности.

У компании «Ростелеком» довольно обширные планы по развитию на территории Республики Коми телекоммуникаций и информационных технологий для населения, бизнеса и государственных структур.

Так, для нас 2021 год начался с важного проекта в Сыктывкаре – полной модернизации городского освещения. А в дальнейшем, благодаря внедрению комплексных технологических решений «Ростелекома», в республике могут стать цифровыми и умными другие важные сферы - дорожное хозяйство, ЖКХ, медицина, образование. С этой целью мы ведем постоянное развитие собственной сети связи и создаем выгодные для регионов варианты реализации даже самых сложных цифровых проектов».