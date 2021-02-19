Депутаты Госсовета Коми просят Правительство РФ заняться отстрелом волков

Депутаты Госсовета Коми просят Правительство РФ пересмотреть правые актов, связанных с регулированием численности охотничьих ресурсов, в том числе волков.

По словам председателя комитета Госсовета РК по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александра Попова, к настоящему времени порядок регулирования численности охотничьих ресурсов федеральными органами не установлен, а методика не содержит расходов на регулирование численности охотничьих ресурсов, в том числе волков.

В 2019 году из республиканского бюджета за каждого добытого волка выплачивали вознаграждение в размере 20 000 рублей. Однако в условиях пандемии и высокого дефицита республиканского бюджета решать этот финансовый вопрос стало крайне затруднительно. Поэтому депутаты просят переложить это бремя на федеральные «плечи», сообщают на сайте Госсовета РК.

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