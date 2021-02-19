В Коми вырос размер компенсации за детский сад

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В Коми увеличили средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях. Соответствующие изменения в постановление подписал первый заместитель председателя правительства республики.

Действие Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Это значит, что за январь и февраль родителям сделают перерасчет, - отметил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Руслан Ибрагимов.

В 2019 году вырос размер компенсации на первого ребенка до 30% среднего размера родительской платы вместо 20%, установленного ранее. Также была изменена величина критерия нуждаемости с 1,5-ного размера величины прожиточного минимума до 2,5. За второго ребенка республика возвращает 50%, а за третьего и последующих детей – 70% от среднего размера родительской платы.

Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми, с учетом компенсации, осуществляется следующим образом: установленную администрацией муниципального района (городского округа) родительскую плату (она может зависеть от вида учреждения, режима работы и возраста ребенка) нужно умножить на количество дней посещения и вычесть средний размер родплаты, умноженный на количество дней посещения и на размер компенсации (30, 50 или 70%).

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