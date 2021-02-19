«Не найдется ли у вас сигареты»: пьяный сыктывкарец изуродовал лицо прохожего ради развлечения

Хулигану грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На скамью подсудимых отправился 29-летний житель Сыктывкара. Он придумал себе опасное для окружающих развлечение: грабил и избивал прохожих. Одному он изуродовал лицо – просто так, без повода.

В августе прошлого года ночью нетрезвый эжвинец решил похулиганить - и напал на улице на проходившего мимо мужчину. Во время драки злоумышленник стал бить острым предметом по телу и голове своей жертвы. Много-много раз. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, в том числе обезображенное навсегда лицо...

На этом хулиган не остановился. В этот же день, подозвав прохожего фразой «не найдется ли у вас сигареты», стал угрожать ему ножом и потребовал с него деньги. Получив тысячу рублей, злодей скрылся.

Правоохранительные органы достаточно быстро установили личность преступника. За совершение указанных преступлений суд может назначить виновному наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура по Коми.

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