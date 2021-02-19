Житель Коми дважды за шесть лет угнал один и тот же автомобиль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удорском районе 23-летнего местного жителя признали виновным в угоне автомобиля у пенсионера, который тот уже угонял у него же шесть лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Житель Благоево в апреле освободился из мест лишения свободы. 10 мая он вместе с приятелями распивал спиртное. После этого компания на отправилась на машине в поселок Чим, и авто сломалось. Житель Благоево вспомнил, что шесть лет назад в этом поселке он угонял ВАЗ-2106 у местного пенсионера. Злоумышленник предложил угнать «шестерку» еще раз, чтобы доехать обратно. Автомобиль пенсионера находился на месте, однако был в нерабочем состоянии. Поэтому водитель снял запчасть со сломавшейся машины приятеля, поставил ее на «шестерку», завел двигатель и угнал. На выезде из поселка автомобиль остановили сотрудники ГИБДД.

Характерно, что на счету у мужчины свыше 20 эпизодов угонов автомобилей, причем нее только отечественного производства, но и зарубежного автопрома. Совершению всех этих преступлений, как пояснил сам угонщик, способствовало пристрастие к алкоголю, говорится в сообщении.

Вину в содеянном молодой человек признал. Суд приговорил его к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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