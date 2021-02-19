Из-за африканской чумой свиней в Сыктывкаре отменили ярмарки

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Из-за африканской чумой свиней в Сыктывкаре временно отменяются ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это связано с установлением на региональном уровне ограничительных мероприятий и введении режима чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием животных африканской чумой свиней на территории поселка городского типа Краснозатонский, говорится в сообщении.

Ярмарки выходного дня традиционно проводятся на территории бывшего городского рынка на улице Орджоникидзе, 50. Об их возобновлении в администрации пообещали сообщить дополнительно. Это произойдет после снятия режима ЧС и соответствующих ограничительных мероприятий.

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