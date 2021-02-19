В Сыктывкаре пройдет «Универвидение»

Побороться за звание лучшего голоса студенчества может любой учащийся вуза или ссуза

В столице Коми пройдет песенный конкурс «Универвидение» - ведущий музыкальный проект лучших студенческих голосов России. В Сыктывкар приедут вокалисты со всей страны, чтобы показать свои таланты.

Коронавирус внес свои коррективы, но организаторы конкурса уверяют, это не помешает провести фестиваль. Сейчас они работают над составлением программы «Универвидения», готовят список экспертов, а вот имена ведущих шоу и хедлайнера пока остаются в секрете.

Стать участником может любой студент вуза или ссуза страны, главное - желание. Победителя «Универвидения – 2021» определит народное голосование. Для участия необходимо до 23 февраля подать заявку на АИС Молодежь России. К заявке следует приложить документы и материалы в соответствии с Положением о Конкурсе. Также стартовал набор волонтеров для работы на проекте. Желающим необходимо заполнить анкету.

Молодые исполнители соберутся в Сыктывкаре с 8 по 11 марта.

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