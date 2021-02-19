Пьяный сыктывкарец потерял свою банковскую карту и лишился 11 тысяч рублей

Предположительно последний раз пользовался картой мужчина в увеселительном заведении более недели назад Фото: Архив "КП"

Житель Сыктывкара потерял свои деньги после веселой вечеринки. Мужчина пил в одном из баров города, когда понял, что потерял банковскую карту со своими средствами. Правда, вспомнить ему этот факт помогли полицейские, к которым сыктывкарец обратился.

Оказалось, что в злополучный день мужчина выпивал в столичном кафе. Количество употребленного алкоголя было таким большим, что работники потребовали покинуть заведение. Нетрезвый потерпевший не мог устоять на ногах, и девушка-кассир попросила других клиентов вывести его на улицу. Именно тогда и пропала карта мужчины.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность лица, похитившего карту заявителя, установлена. Он был задержан в подъезде по месту проживания и доставлен в отдел. Похитителем оказался ранее неоднократно судимый житель Сыктывкара, 1987 года рождения, - рассказали в пресс-службе МВД.

Злоумышленник находился в том же кафе, где распивал алкоголь потерпевший. Он помог тому выйти на улицу по просьбе работников. Когда никто не видел, воспользовался состоянием опьянения заявителя и забрал у него банковскую карту. Карта была бесконтактной, не требовала введения пин-кода, поэтому подозреваемый беспрепятственно покупал на чужие сбережения продукты питания, алкоголь и бытовые принадлежности.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники украли у девяти жителей Коми 1,3 миллиона рублей (подробности)