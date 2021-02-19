В Коми мужчина избил до смерти собственную мать

Житель Воркуты подозревается в избиении матери до смерти Фото: архив "КП"

Семейная драма с трагическим исходом развернулась в одной из квартир Воркуты. В доме по улице Суворова было найдено тело 66-летней хозяйки. Прибывшие на место следователи выяснили, что умерла женщина от рук собственного сына.

Оказалось, что в тот день близкие родственники выпивали алкоголь. Слово за слово и между ними завязался конфликт, в ходе которого разъяренный 30-летний мужчина набросился с кулаками на мать. Сын избивал женщину жестоко и зверски. Позже судебно-медицинская экспертиза скажет, что пенсионерка скончалась от сочетанной травмы тела с множественными переломами и повреждениями внутренних органов.

- Подозреваемый задержан, в отношении него следствием будет направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СК по РК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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