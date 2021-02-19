Жителя Печоры судили за присвоение 127 442 рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре местного жителя признали виновным в присвоении 127 442 рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Фигурант работал продавцом-кассиром у одного из индивидуальных предпринимателей. Он разработал способ хищения денег, полученных за реализованный товар. С марта по октябрь 2019 года, при обслуживании покупателей на кассе вносил перечень товара, выбранный для оплаты покупателями, в программу «1С: Предприятие. Управление торговлей». После этого он распечатывал чеки без проведения операций по контрольно-кассовой машине. Эти чеки мужчина передавал покупателям вместе с купленным товаром. При этом кассовые чеки фигурант покупателям не выдавал, скрывая от них факт невнесения в кассу магазина денежных средств.

В результате сумма ущерба составила 127 442 рубля. Эти деньги мужчина присвоил. Печорский городской суд признал виновным и приговорил к 280 часам обязательных работ. Гражданский иск о взыскании материального ущерба в сумме 127 442 рублей удовлетворен. Приговор в законную силу не вступил.

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