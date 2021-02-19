Прокуратура проверит драконовские счета, выставленные удорчанам

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Прокуратура проверит огромные счета за электроэнергию, выставленные жителям Удорского района Коми энергосбытовой компанией. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Жители поселка Вожский возмутились после того, как увидели счета за электроэнергию. В попытке разобраться они коллективно обратились к исполнителю коммунальных услуг. Коми энергосбытовая компания попыталась оправдать такие суммы внесенными минувшим летом изменениями в Правила оказания коммунальных услуг, которые утверждены постановлением Правительства РФ. Однако жителей поселка такие отговорки не устроили, и они отправились в прокуратуру.

Коллективное обращение принято к производству. Проверку по нему прокуратура проведет совместно с Государственной жилищной инспекцией по Удорскому району, говорится в сообщении.

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