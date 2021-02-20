С 20 февраля в Сыктывкаре временно проезжей станет улица Кирова

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Решение об открытии двухполосного движения автотранспорта по этой магистрали от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Орджоникидзе принято для снижения напряженности на дорогах, возникшей вследствие начала ремонтных работ на сетях в районе улицы Советской с 17 февраля по 5 марта.

Движение в обе стороны будет организовано по улицам Орджоникидзе и Кирова (на участке от улицы Горького до Орджоникидзе). При этом будет изменен режим работы светофора на перекрестке улиц Орджоникидзе-Советская – фаза в любом направлении протяженностью 45 секунд для транспорта и 15 секунд для пешеходов.

При этом будет запрещена остановка транспорта по улице Кирова - на участке от улицы Горького до Орджоникидзе и по улице Орджоникидзе от улицы Кирова до Советской. Появятся два временных пешеходных перехода: через улицу Кирова в районе пересечения с улицей Орджоникидзе и через улицу Орджоникидзе в районе пересечения с улицей Кирова по линиям тротуаров с установкой соответствующих знаков.

Кроме того, 19 февраля вечером началась установка леерных ограждений по улице Кирова вдоль одноименного парка. Просим родителей быть внимательными и осторожными и предупредить детей, чтобы находясь в парке, не выбегали на проезжую часть.

При продолжении работ, связанных с капитальным ремонтом водопроводных сетей на следующем участке по улице Горького - от улицы Советской до улицы Кирова, движение автотранспорта по улице Кирова до Орджоникидзе предполагается оставить.

Напомним, в связи с производством ремонтных земляных работ по ул. Советская от дома № 2 до дома № 6 на период с 09:00 часов 17 февраля до 22:00 часов 5 марта ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части.

Изменилось движение транспорта по маршруту № 29а, которое будет осуществляться в объезд по следующей утвержденной схеме:

- в прямом направлении: ул. Орджоникидзе - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Перевозная - ул. Озерная - далее по маршруту;

- в обратном направлении: ул. Озерная - ул. Кутузова - ул. Интернациональная - ул. Орджоникидзе - далее по маршруту.