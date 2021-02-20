Пьяный ухтинец напал на полицейского и раскаялся

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Ухты предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

В декабре 2020 года наряд полиции прибыл по адресу, где происходила драка. Трех ее участников пригласили в служебный автомобиль, чтобы доставить их в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Но одному из драчунов, 32-летнему ухтинцу, то ли машина не понравилась, то ли приглашение. И он ударил одного из полицейских ногой.

Позже, в ходе расследования, фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми.

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