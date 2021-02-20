Сыктывкарцев зовут на турнир по хоккею с мячом в валенках

Фото: архив КП

В Сыктывкаре пройдет турнир по хоккею с мячом в валенках, сообщает пресс-служба мэрии. К участию в традиционной для столицы Коми зимней забаве приглашаются все желающие.

Соревнования пройдут 28 февраля на площадке школа № 25 по ул. Малышева, 6.

Для участия в соревнованиях необходимо собрать команду (не менее пяти человек). Всем спортсменам должно быть 18 и более лет. Если у вас нет клюшек, организаторы предлагают свой инвентарь. Но вот валенки должны быть исключительно свои – это обязательное условие.

Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию можно до 24 февраля включительно в городской Центр спортивных мероприятий по ул. Морозова, 165, телефону 31-64-64 или электронной почте csmsykt@mail.ru. 24 февраля состоится судейская, на которой будет определен формат соревнований.

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