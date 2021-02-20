Житель Печоры угрожал убить бывшую жену: ей приходится жить с ним в одной квартире

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Вынесен приговор жителю Печоры, который угрожал убить бывшую жену.

В конце декабря 2020 года мужчина напился и стал выяснять отношения с бывшей супругой. После развода они вынуждены жить в одной квартире. Дебошир сначала замахнулся рукой в ее сторону, затем схватил кухонный нож и стал размахивать им.

Женщине едва удалось уговорить пьяного остановиться. Но она вызвала наряд полиции, поскольку агрессивное поведение бывшего мужа и его физическое превосходство она восприняла как реальную угрозу жизни. И имела основания опасаться за неё.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, полностью признал свою вину по всему объему предъявленного обвинения. К обстоятельствам, смягчающим наказание, мировой судья отнес явку с повинной. Состояние алкогольного опьянения явилось обстоятельством отягчающим наказание.

Мировой судья Привокзального судебного участка Печоры с учетом всех обстоятельств дела назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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