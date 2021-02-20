Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под предлогом начисления на карту бонусов и отмены кредита мошенники украли у двух жительниц Коми почти 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, в Княжпогостском районе от действий аферистов пострадала учитель начальных классов. Женщина получила в соцсети «Вконтакте» сообщение от родственницы, где рассказывалось о бонусах клиентам одного из банков. Далее собеседница запросила персональные данные карты педагога, а та, не потрудившись проверить информацию в банке или перезвонить родственнице, написала свои реквизиты. После этого с ее списали почти 19 000 рублей. Женщина обратилась в полицию.

В Усинске жертвой аферистов стала воспитатель одного из детсадов. Неизвестный позвонил женщине и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что посторонние оформляют на нее кредит. Для пресечения незаконных действий «банкир» убедил ее взять другой «зеркальный» заем в сумме 150 тысяч рублей. Получив начисления на карту, воспитатель отправилась в банкомат, где под диктовку мошенников перевела кредитные средства на четыре телефона. После заподозрив неладное, потерпевшая отправилась в полицию.

Все номера телефона зарегистрированы в Ставропольском крае. По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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